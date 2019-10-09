شاهدوا سارة الودعان تثير الجدل عن شكل بنات هذا البلد.. وتعليقات ساخرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - أثارت خبيرة الجمال سارة الودعاني موجة من الجدل بعد انتشار فيديو جديد لها على بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وظهرت فيه وهي تقوم بترتيب غطاء على رأسها. واشارت إلى أنها ترى أنها أصبحت أفغانية لافتة إلى أن النساء الأفغانيات جميلات.
وتابعت أنها ربما تمتدح نفسها بذلك. وهو ما أطلق موجة واسعة من الانتقادات والتعليقات الساخرة.
ويشار إلى أن الخبيرة ردت في وقت سابق على تعليقات قاسية لبعض الناشطين حيث رأى أحدهم أنها لا تتمتع بالأنوثة.
وتعليقاً على هذا قالت إن هؤلاء لا يعرفون معنى الأنوثة الحقيقي ويقصدون الصوت والغنج والدلال.
وذكرت أنه لا يمكنها أن تظهر ذلك علانية لأنها أمور خاصة جداً، مضيفة أنها تحرص على إخفاء هذا الجانب لديها.
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