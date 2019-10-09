عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده برفقة دينا الشربيني وعدد من النجوم

يصادف يوم 11 تشرين الاول، عيد ميلاد النجم المصري عمرو دياب، الذي يطفئ شمعته الـ58 محاطا بنجومية مميزة وجماهرية كبيرة منتشرة في مصر وكافة أنحاء العالم العربي، حيث يحظى دياب بمحبة فئة كبيرة من الناس المتابعين لأخباره والمعجبين بكل أعماله.

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أصدقاء “دياب” في الوسط الفني احتفلوا بعيده قبل أيام من تاريخ ميلاده، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات التي تنقل وقائع الاحتفال بعيد ميلاد النجم المصري واللحظات المميزة التي يمضيها مع عدد من الفنانين وأصدقائه المقربين أبرزهم النجمة دينا الشربيني، الفنانة ياسمين رئيس والمنتج تامر مرسي والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي.

اللافت كان وجود الممثلة دينا الشربيني في جميع الصور التي نقلت اجواء الاحتفال على مواقع التواصل، حيث ظهرت دينا الى جانب دياب وتحتضنه في عدد من الصور، كما تراقصا سويًا على انغام أغنياته المميزة.

تجدر الاشارة الى انه ومنذ مدة طويلة والإشاعات تلاحق كل من دياب والشربيني حول زواجهما، الا انهما التزما الصمت في هذا الموضوع ولم يعلّقا نفيا أو تأكيدا، ما ترك الجمهور واهل الصحافة والفن بحيرة لعدم حصولهم على الجواب اليقين.