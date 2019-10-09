شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر مى سليم فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الفنانة مى سليم تصوير أكثر من نصف مشاهدها في مسلسلها الجديد "حواديت الشانزلزيه" مع المخرج مرقس عادل، في عدد من الديكورات المختلفة بمدينة الانتاج الإعلامي، حيث بدأت مى في تصوير مشاهدها قبل شهرين، حيث يتم التصوير بشكل مكثف تمهيداً لعرض العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة

وتظهر مى سليم فى أحداث المسلسل بدور مختلف شكلاً وموضوعاً لاسيما وأن قصة العمل تدور فى فترة الأربعينات والخمسينات حيث تجسد مى دور فتاة من أسرة بسيطة وفقيرة تعمل خادمة فى بنسيون وتتعرض للعديد من الضغوطات وتحاول أن تغير مجرى حياتها.



مى سليم

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

وعرض لمى سليم مؤخراً فيلم "محمد حسين" الذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم محمد سعد فى موسم عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولة العمل سمير صبرى، فريال يوسف، ويزو، وتأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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مى سليم ومرقس عادل



مى سليم مع اسرة المسلسل



مى سليم بشخصيتها فى حواديت الشانزليزيه



مى سليم فى كواليس حواديت الشانزليزيه