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شكرا لقرائتكم خبر عن بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات History الأمريكية، عن البوستر الرسمى الأول للموسم السادس والجديد من مسلسل الدراما والاكشن VIKINGS قبل عرضه يوم 4 ديسمبر المقبل.
ونشرت الصفحة الرسمية لمسلسل Vikings عبر منصات السوشيال ميديا، التريلر الرسمي الأول للموسم الجديد الذي بدأ بسيطرة بيورن لوثبروك على مدينة كاتيجات، ومحاولات شقيقه فى الاستحواذ مرة أخرى عليها.
Vikings
مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.
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