شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: أنا رافعة راسى بفيلم "الممر" وبطالب بتكرار التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة وفاء عامر خلال ندوة تكريم الفنان محمود قابيل بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته ال35 ، أن يعود الفن لقوته مثل الماضى، وأن يكون قادرا على التأثير فى حياة الناس ، وأن تعود الأفلام التي تناولت الحياة العسكرية والأفلام الحربية التي علمتنا القيم والمبادئ التي تربينا عليها وأصبحت ذكريات محفورة بداخلنا.

وأعربت عن سعادتها بفيلم "الممر"، قائلة:" أنا رافعة راسي إنه تم إنتاج حاجة محترمة اسمها "الممر"، وياريت تتكرر التجربة دى".

من جانبها قالت المخرجة إيناس الدغيدى، إن الفنان محمود قابيل عاد للسينما بعد فترة غياب من خلالها عندما قدمت فيلم "لحم رخيص"، مشيرة إلى أن محمود قابيل لم يتخل عن خجله حتى الآن رغم عمله فى السينما منذ فترة طويلة.

وأضافت الدغيدى خلال ندوة تكريم الفنان الكبير محمود قابيل بالدورة ال35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، والتى يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والصحفية إنتصار دردير، قائلة :"إن محمود قابيل رجل لا يُهزم، فعندما توقف الفن فى فترة ما وأصبح لا يعمل سافر إلى أمريكا وعمل مع شقيقه هناك بالزراعة".

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وأكدت الدغيدى خلال ندوة تكريم قابيل :"الآن لم يصبح لدينا جراندات ربنا افتكرهم كلهم، ونتمنى مستقبلاً إن قابيل يلعب هذه الأدوار، وأضافت الدغيدى قائلة :النجم اللى بيسيب نفسه لمخرج بيتلون، ومحمود قابيل من نفس المدرسة، ونحن الآن أصبح لدينا سينما عبيطة بسبب تهميش دور المخرج.

ويحضر ندوة تكريم الفنان الكبير محمود قابيل الآن، عدد كبير من نجوم الفن منهم إلهام شاهين ووفاء عامر ونشوى مصطفى وأحمد عبد العزيز وأحمد وفيق ومنال سلامة ، وكتاب السيناريو فيصل ندا ومصطفى محرم وناصر عبد الرحمن ، ومن المخرجين على عبد الخالق وعصام الشماع وعادل أديب وأحمد عاطف ،والمنتج محمد فوزى، والمنتج محسن علم الدين.