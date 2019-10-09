شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصال كيلى جينر وترافيس سكوت.. أين تعيش ابنتهما "ستورمي" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انفصال نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر وصديقها نجم الراب الشهير ترافيس سكوت بعد قصة حب استمرت لعالمين تركز وسائل الإعلام ومحبو النجمين حول تساؤل مهم وهو أين ستعيش ابنتهما " ستورمي ويبستر " التي استقبلاها في 1 فبراير 2018 .

كشف موقع " nickiswift " و " People " ، إن ستورمى سيقضي وقتًا متساويًا بين كيلي جينر و ترافيس سكوت ، حيث ستكون تربيه ستورمي مشتركه بينهما " .

وأكد مصدر للموقع أن كيلي جينر و ترافيس سكوت يسعيان بكل جد حتي لا يؤثر انفصالهما علي " ستورمي" أكثر من اللازم لذلك افضل قرار هو قضاء وقت متساوي بين الأبوين .