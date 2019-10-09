شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدى: محمود قابيل رجل لا يُهزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المخرجة إيناس الدغيدى، إن الفنان محمود قابيل عاد للسينما بعد فترة غياب من خلالها عندما قدمت فيلم "لحم رخيص"، مشيرة إلى أن محمود قابيل لم يتخل عن خجله حتى الآن رغم عمله فى السينما منذ فترة طويلة.

وأضافت الدغيدى خلال ندوة تكريم الفنان الكبير محمود قابيل بالدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، والتى يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والصحفية انتصار دردير، قائلة :"إن محمود قابيل رجل لا يُهزم، فعندما توقف الفن فى فترة ما وأصبح لا يعمل سافر إلى أمريكا وعمل مع شقيقه هناك بالزراعة".

وأكدت الدغيدى خلال ندوة تكريم قابيل :"الآن لم يصبح لدينا جراندات ربنا افتكرهم كلهم، ونتمنى مستقبلاً إن قابيل يلعب هذه الأدوار، وأضافت الدغيدى قائلة :النجم اللى بيسيب نفسه لمخرج بيتلون، ومحمود قابيل من نفس المدرسة، ونحن الآن أصبح لدينا سينما عبيطة بسبب تهميش دور المخرج.

وفى نهاية الندوة منح فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما تكريما للفنان محمود قابيل بلاضافة الي تكريم اخر من مهرجان الاسكندرية وذلك اثناء ندوته التي اقيمت على هامش فعاليات الدورة ال ٣٥.

ويحضر ندوة تكريم الفنان الكبير محمود قابيل الآن، عدد كبير من نجوم الفن منهم إلهام شاهين ووفاء عامر ونشوى مصطفى وأحمد عبد العزيز وأحمد وفيق ومنال سلامة ، وكتاب السيناريو فيصل ندا ومصطفى محرم وناصر عبد الرحمن ، ومن المخرجين على عبد الخالق وعصام الشماع وعادل أديب وأحمد عاطف ،والمنتج محمد فوزى، والمنتج محسن علم الدين.