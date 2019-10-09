فنانة تركية شابة تعلن زواجها برجل في ال 80 من عمره

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 05:57 مساءً - أعلنت الفنانة التركية الشابة ” ملتم ميرال أوغلو ” صاحبة ال 32 عاما والشهيرة في الوطن العربي بدورها في المسلسل التركي ” حياة ” عن زواجها قبل أيام من رجلا أمريكيا .

والمفاجئ في الأمر أن زوجها رجلا مسنا يصل سنه إلى 80 عاما أي يكبرها بحوالي 48 عاما .

مما أثار حالة من الجدل والصدمة بين المتابعين من إقدام ملتم ميرال أوغلو بهذه الخطوة .. والبعض الآخر كان متضامنا معها وأن هذا القرار يخضها ولا يحق لأحد التدخل في حياتها الشخصية .

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ولكن من فوجئوا بالخبر أرجعوا اندهاشهم إلى أن دور ملتم في مسلسل حياة كان يجسد شخصية فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما يتم تزويجها غصبا عنها لرجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما .. وتبدأ بمواحهة الصعوبات ومحاولة التخلص من هذا الزواج بمساعدة بعض الأشخاص .

ومسلسل حياة هو مسلسل تركي اجتماعي تم إنتاجه في عام 2011 ودبلجته إلى اللغة العربية ومن ثم عرضه للجمهور العربي في عام 2013 .

والذي حقق نجاحا كبيرا وكان يناقش عدة قضايا اجتماعية أهمها زواج القاصرات وقضايا الشرف في المجتمع التركي .