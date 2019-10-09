هاني رمزى يؤكد أنه عمل في أحد البنوك لمدة 3 أيام فقط قبل دخوله "الفن"

كشف الفنان هاني رمزي، عن المهن التي عمل بها قبل بداية مشواره الفني، قائلا إنه خريج كلية تجارة، وعمل بأحد البنوك لمدة 3 أيام فقط، ولم يستمر في وظيفته.

وقال هاني رمزي في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي ببرنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، إنه كان مهتم بالتمثيل بشكل أكبر، وقدم استقالته من البنك فور قبوله في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وواصل رمزي، " تعرضت إلى كم هائل من الشائعات طوال مسيرتى الفنية، وأكبر شائعة كانت بعد فيلم عايز حقي روج البعض إشاعة تعرضى إلى حادث على طريق العين السخنة".

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