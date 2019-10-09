كشف الفنان هاني رمزي، عن المهن التي عمل بها قبل بداية مشواره الفني، قائلا إنه خريج كلية تجارة، وعمل بأحد البنوك لمدة 3 أيام فقط، ولم يستمر في وظيفته.
وقال هاني رمزي في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي ببرنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، إنه كان مهتم بالتمثيل بشكل أكبر، وقدم استقالته من البنك فور قبوله في المعهد العالي للفنون المسرحية.
وواصل رمزي، " تعرضت إلى كم هائل من الشائعات طوال مسيرتى الفنية، وأكبر شائعة كانت بعد فيلم عايز حقي روج البعض إشاعة تعرضى إلى حادث على طريق العين السخنة".
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كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزى يؤكد أنه عمل في أحد البنوك لمدة 3 أيام فقط قبل دخوله "الفن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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