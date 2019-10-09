"صبري" مديرًا تنفيذيًا للدورة الخامسة في شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

القاهرة - لايف ستايل اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان طارق صبري مديرا تنفيذيا للدورة الخامسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي ستنطلق يوم 1 أبريل 2020 وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر. الفنان طارق صبري حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ثم حصل علي بكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف كما حصل علي دبلومة في الإخراج المسرحي وهو حاليًا ممثل محترف قدم أعمالًا فنية متنوعة لمدة 10 أعوام على التوالي ولعب فيها أدوار فعالة وجسد شخصيات عديدة تحاكي مختلف الاجيال وهو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية فنون السينما والمسرح بجامعة بدر بالقاهرة. قد يهمك ايضاً: انتصار سعيدة بمهرجان شرم الشيخ للسينما زايدة يعرب عن تقديره لفريق عمل مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية

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