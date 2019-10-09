غادة إبراهيم تشارك في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية بعد خروجها من السجن

حضرت الفنانة غادة إبراهيم، الثلاثاء حفل افتتاح الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، في أول ظهور لها بعد غياب طويل عن التمثيل والظهور الإعلامي بسبب حبسها على ذمة أحد قضايا الدعارة.

وقام حفل افتتاح المهرجان بمسرح سيد درويش، وكُرّم كل من المخرج محمد فاضل والفنانة نبيلة عبيد والفنان محمود قابيل، بحضور عدد كبير من الفنانين على رأسهم شاهين وسلوي محمد علي ولقاء سويدان وأحمد عبدالعزيز.

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