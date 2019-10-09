عرض فيلم "الفلوس" لتامر حسني أول تشرين الثاني

حددت الشركة المنتجة لفيلم النجم تامر حسني الجديد "الفلوس" موعد طرحه، ليكون في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل؛ بعدما اضطرت لتأجيله؛ لأسباب خاصة بالتوزيع، وذلك بعدما كان من المقرر عرضه 2 أكتوبر الماضي.

ويعد الفيلم الذي تنتجه شركة دولار لمالكها زين الكردي، قد عملت على تأجيل الفيلم حتى يكون ضمن الأعمال المترقب طرحها في موسم منتصف العام الدراسي، بعدما كان الفيلم من المرجح عرضه بموسم سينمائي جديد، يبدأ مع انطلاق شهر أكتوبر، إلا أنها اضطرت لتأجيله؛ خوفًا من عدم منافسته بموسم الكريسماس.

يذكر أن الفيلم حمل سابقًا عدة أسماء منها "كل سنة وأنت طيب"، و"عملة صعبة"، و"الجوكر"، و"العنكبوت"، ولكن تم الاستقرار على طرحه باسم "الفلوس"، وهو من بطولة، تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم، أحمد السقا، مي عزالدين، على ربيع، ويزو، والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.

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