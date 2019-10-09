شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، سوءا في التنظيم، فضلا عن أن لم يتم وضع سجادة حمراء كما هو متعارف عليه في المهرجانات الفنية.
وغاب عدد كبير من النجوم عن حفل الافتتاح الذي لم يحضره سوى لقاء سويدان وفردوس عبدالحميد ومنال سلامة وعماد أديب، وتم تكريم كل من نبيلة عبيد ومحمود قابيل ومحمد فاضل وتستمر فعاليات المهرجان ليوم 13 أكتوبر الجاري.
قد يهمك ايضاً:
تتويج 5 سيناريوهات بجائزة "ممدوح الليثي في السيناريو" في مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي يقدّم "100 سنة ثورة" في افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين
كانت هذه تفاصيل خبر سوء تنظيم في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.