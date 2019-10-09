سوء تنظيم في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، سوءا في التنظيم، فضلا عن أن لم يتم وضع سجادة حمراء كما هو متعارف عليه في المهرجانات الفنية.

وغاب عدد كبير من النجوم عن حفل الافتتاح الذي لم يحضره سوى لقاء سويدان وفردوس عبدالحميد ومنال سلامة وعماد أديب، وتم تكريم كل من نبيلة عبيد ومحمود قابيل ومحمد فاضل وتستمر فعاليات المهرجان ليوم 13 أكتوبر الجاري.

قد يهمك ايضاً:

تتويج 5 سيناريوهات بجائزة "ممدوح الليثي في السيناريو" في مهرجان الإسكندرية

مهرجان الإسكندرية السينمائي يقدّم "100 سنة ثورة" في افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين