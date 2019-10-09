عرض فيلم "الأيرلندي"لروبرت دى نيرو على أحد مسارح برودواي

يتجه فيلم The Irishman للمخرج مارتن سكورسيزي إلى مسرح بيلاسكو التاريخي في برودواي، الفيلم من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو وجو بيسكي، سيعرض لفترة محدودة، قبل الطرح على الشبكة المنتجة.

ويشير الموعد النهائي إلى أن خدمة البث المباشر ستقوم بتثبيت معدات الأفلام داخل المسرح الذي يبلغ عدد مقاعده 1016 مقعدًا؛ لعرض الفيلم من يوم 1 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وبلغ وقت عرض الفيلم ثلاث ساعات ونصف الساعة، وسيتم عرض الفيلم لمدة 8 مرات في الأسبوع مع بيع التذاكر بمبلغ 15 دولارًا، وفقًا للمخرج، حسبما نشر موقع "people".

وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الجاري.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دى نيرو، آل باتشينو، جو بيشي، أنا بكوين، بوبى كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.

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ويذكر أن الممثل العالمي روبرت دي نيرو يشارك فى بطولة الفيلم الجديد After Exile، جنبا إلى جنب مع الممثلة الأميركية شايلين وودلي والممثل الأميركي شيا لابوف.

فيلم الدراما الجديد سيقوم بإخراجه جوشوا مايكل ستيرن، وقام كل من أنتونى ثورن ومايكل توفو بكتابة السيناريو، بناءً على أحداث حقيقية من حياته.

وتدور قصة فيلم After Exile حول مايك ديلانى (لابوف) الذى تم إطلاق سراحه من السجن على أثر قتله رجلاً بعد سرقته، يحاول هو ووالده المجرم السابق (دى نيرو) إنقاذ شقيقه الأصغر من الدخول فى عالم الجريمة والمخدرات.

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