كشف الفنان أياد نصار، عن أصعب مشاهده في فيلم "الممر"، موضحًا: أن مشهد قتل محمود وهي الشخصية التى قام بها الفنان أحمد فلوكس من أكثر المشاهد تأثيرا عليه حيث أنه قد خرج من هذا المشهد ولديه حالة من الضيق والتأثر.
وأضاف "نصار" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on e"،"بعد هذا المشهد اعتذرت للفنان أحمد فلوكس، لأنها كانت لحظة صعبة وتذكرت أن أولادنا وأخواتنا من الجنود يتم قتلهم غدرا بنفس الطريقة".
وتابع: "أن المشهد كان صعبا عليه وتأثر لأنه من أصول فلسطينية وأرض فلسطين مش عارف أوصلها وفكرة جنون أن طائفة تحتل أرضي"
قد يهمك ايضاً:
إياد نصار في ظهور خاص بفيلم "موسي " لكريم محمود عبد العزيز
جمعة يؤكد لمنتقدي "الممر" أنه لا يوجد أي عمل خالي من العيوب
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار يكشف عن أصعب مشاهده في "الممر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.