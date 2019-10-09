إياد نصار يكشف عن أصعب مشاهده في "الممر"

كشف الفنان أياد نصار، عن أصعب مشاهده في فيلم "الممر"، موضحًا: أن مشهد قتل محمود وهي الشخصية التى قام بها الفنان أحمد فلوكس من أكثر المشاهد تأثيرا عليه حيث أنه قد خرج من هذا المشهد ولديه حالة من الضيق والتأثر.

وأضاف "نصار" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on e"،"بعد هذا المشهد اعتذرت للفنان أحمد فلوكس، لأنها كانت لحظة صعبة وتذكرت أن أولادنا وأخواتنا من الجنود يتم قتلهم غدرا بنفس الطريقة".

وتابع: "أن المشهد كان صعبا عليه وتأثر لأنه من أصول فلسطينية وأرض فلسطين مش عارف أوصلها وفكرة جنون أن طائفة تحتل أرضي"

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