القاهرة - لايف ستايل
يحيى كل من الفنان تامر حسنى والفنانة نانسى عجرم، حفلا غنائيا ضخما فى الرياض بالسعودية، يوم الجمعة 18 أكتوبر من الشهر الحالى، كما شارك حسنى جمهوره بصورة بوستر الحفل عبر حسابه على انستجرام.
يذكر أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانة ويزو، وآخرين، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامر حسنى فيلما آخر بعنوان "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.
قد يهمك ايضاً:
الرقابة تصنف فيلم «الفلوس» لتامر حسنى «جمهور عام»
طلة جديدة للنجم تامر حسنى بإ ستاد القاهرة
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسنى ونانسى عجرم يحييان حفلا غنائيا فى السعودية 18 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.