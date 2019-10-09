هايلي بالدوين تنشر صور زفافها الثاني على جاستن بيبر

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين متابعيها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" صوراً حصرية من حفل زفافها الثاني على المغني الشهير جاستن بيبر، والذي تبادلا فيه عهود الزواج الديني بحضور العائلة وبعض النجوم والأصدقاء.
وأضافت تعليقات مؤثرة على الصور، جاء في أحدها: "الإثنين الماضي كان أجمل يوم في حياتي!". فيما كان ملفتاً ما حملته طرحة العروس الطويلة التي تذيّلت بعبارة "معاً حتى الموت" (Till Death Do Us Part)
والجدير ذكره أنها غيّرت اسمها عبر "إنستغرام" من هايلي بالدوين إلى هايلي بيبر
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