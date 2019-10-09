بانة تُطلِق جديدها بعنوان "شو بنا"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختارت الفنانة بانة العاصمة اللبنانية بيروت لتُطلِق منها أغنيتها الجديدة تحت عنوان "شو بنا" من كلمات بيار حايك، ألحان يحيى الحسن وتوزيع عمر صبّاع وإنتاج شركة "Universal. وذلك في مؤتمر صحفي أقيم في فندق لانكاستر بلازا- الروشة، بحضور عدد كبير من الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام اللبنانية والعربية.

وبعد أن رحّبت بأهل الصحافة الفنية وشكرت لهم حضورهم، أشارت إلى أنها تعتبر انطلاقتها الفنية رغم الأغنيات الثلاثة التي سبقته. وعرّفت بنفسها على أنها فنانة عربية الهوية، فلسطينية، سورية وأردنية الأصل، حائزة على الجنسية البحرينية، تهوى الموسيقى والفنّ وقد اختارت أن تخوض هذه المغامرة بعد أن عملت في مجالات عدة لم تجد نفسها فيها.

أضافت: البعض سيرى أنني جئت إلى الفن متأخرة بكوني أم لولدين، لكني مصممة على السير في حلمي لتحقيق ذاتي، مع تشديدي على أن عائلتي لها الأولوية.

وبعد عرض فيديو كليب الأغنية من إخراج فايز أمين، فُتح باب الحوار مع الصحافيين. حيث أشارت رداً على السؤال حول اختيارها "بيروت" لاطلاق الأغنية إلى ان لبنان خرّج الكثير من العمالقة، والفنّ فيه لطالما كان مقدّراً ومفهوماً، وبيروت كانت هدفاً لها منذ زمن.

أما عن الأغنية، فرأت بأنها تشبهها، رغم اعتيادها على الغناء باللغةِ الأجنبية، إلا أن "شو بنا" جمعت بين الأسلوب الأجنبي والشرقي، وأكدت أنها لا تُغنّي ما لا يشبهها ويناسب صوتها وأسلوبها، وهنا شكرت كاتب العمل والملحن والموزّع وشركة الإنتاج على دعمها من أجل وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستمعين والمشاهدين عبر تطبيق YouTube.

كما أعلنت أنها بصدد تحضير عمل جديد سيتم إطلاقه في الأشهر المقبلة.



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