تعرف على الجائزة التى ستنالها جوين ستيفانى بحفل People’s Choice Awards

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنال النجمة العالمية جوين ستيفاني عضوة لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير " the voice " في نسخته الأمريكية و احدة من أهم جوائز" People’s Choice Awards " لعام 2019 و المقرر إقامتها الشهر المقبل ، و ذلك حسب موقع " جاست جيرد " .
فقد تم اختيار جوين ستيفاني البالغة من العمر ( 50 عام ) لكي تنل جائزة " Fashion Icon Award " وهي جائزة العتي نالتها النجمة العالمية و مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام العام الماضي.
وقالت جوين في بيان "إنه لشرف لا يصدق أن أحصل على جائزة أيقونة الموضة لهذا العام في حفل " People’s Choice Awards " بصفتي فنانة ومغنية ، فقد كانت الأزياء دائما بمثابة منفذ إبداعي بالنسبة لي للتعبير عن شخصيتي وعن موسيقاي ، أنا حقا ممتنة للغاية لتلقي هذه الجائزة " .
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