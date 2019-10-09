شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين بدار الأوبرا المصرية 20 و21 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية يومى الأحد والاثنين الموافقين 20 و21 من شهر أكتوبرالحالى، وذلك على المسرح الكبير فى تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم خيرت أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى ومنها : "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

يذكر أن الموسيقار العالمى عمر خيرت أحيا مؤخرا ليلة استثنائية فى دار الأوبرا بعد غياب شهرين، بسبب انشغاله بتأليف موسيقى فيلم "الممر"، وكعادته بدا خيرت متألقا وهو يقدم جرعته الموسيقية الفريدة وحرص على مخاطبة جماهيره الذين تفاعلوا معه موجها لهم التحية أكثر من مرة بين معزوفة وأخرى.

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ونال خيرت إشادات كبيرة بعد عرض فيلم الممر" على شاشة on e فى احتفالات نصر أكتوبر، حيث شارك خيرت بوضع الموسيقى التصوير للفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وتأليف وإخراج شريف عرفة وموسيقى تصويره عمر خيرت.