شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: محمود قابيل خلانى أعيش الحب وأقع فى غرامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة إلهام شاهين، إن الفنان محمود قابيل من أكثر الفنانين الذين اندمجت معهم فى الأعمال الرومانسية، وهو رومانسى بطبعه، معلقة :"إذا ما كانش الفنان يتكلم بعينيه عشان أعلى معاه مش هعرف، وهذا ماحدث بالفعل فى مسلسل" نجمة الجماهير "، للمخرج على عبد الخالق.

وأضافت شاهين خلال ندوة تكريم الفنان الكبير محمود قابيل بالدورة ال35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، قائلة :"للأسف السينما الآن تعانى من الأعمال ذات الخط الواحد وهو الأكشن، فلا بد أن تكون هناك أعمال رومانسية واجتماعية، وأنا تربيت على سينما فاتن حمامة وشادية، ولذلك حبيت أعمالى مع الفنان محمود قابيل منها "لحم رخيص "، و" جنون الحياة" وغيرها.

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ويحضر ندوة تكريم الفنان الكبير محمود قابيل الآن، عدد كبير من نجوم الفن منهم إلهام شاهين ووفاء عامر ونشوى مصطفى وأحمد عبد العزيز وأحمد وفيق ومنال سلامة ، والسيناريست الكبير فيصل ندا، ومن المخرجين على عبد الخالق وعصام الشماع وعادل أديب،والمنتج محمد فوزى، والمنتج محسن علم الدين.