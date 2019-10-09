شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر مهنئة أمير كرارة بعيد ميلاده: "كل سنة وانت طيب يا أجمل روح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة نجلاء بدر، الفنان أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده، متمنية له المزيد من النجاح والتقدم فى حياته، ونشرت نجلاء بدر، صورة تجمعهما سويا عبر حسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة: "كل سنة وانت طيب يا أجمل روح"، ومن جانبه رد أمير على تهنئتها قائلا: "وانتي طيبة يا حبيبة قلبي يا عشرة العمر".

وعلى الجانب الآخر، عبر النجم أمير كرارة، عن سعادته البالغة لتقديمه مسلسل "الاختيار – أحمد المنسى"، خلال شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، حيث أعرب عن امتنانه لاختياره لتجسيد حياة البطل الشهيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى راح ضحية الإرهاب الغاشم.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

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ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سويًا مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.



بوست نجلاء بدر