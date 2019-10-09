شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قابيل فى ندوة الإسكندرية: لن أنسى فضل الحياة العسكرية عليا مهما عشت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير محمود قابيل، إن محافظة الإسكندرية صاحبة فضل كبير عليه، حيث نشأ فيها وقضى فيها مراحل طفولته وشبابه حتى التحق بالكلية الحربية.

وأضاف قابيل خلال ندوة تكريمه بالدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، والتى يديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والصحفية انتصار دردير : "التحقت بالكلية الحربية وهى صاحبة فضل عليا، ولولاها ما كنت أكملت مشوارى فى الحياة، ففضل الكلية الحربية والحياة العسكرية لن أنساهما، وأتمنى من كل قلبى أن الفترة الحرجة اللى الفن المصرى فيها تعدى، ونتمنى أن تنتهى هذه الفترة قريبا".

يحضر ندوة تكريم الفنان الكبير محمود قابيل الآن، عدد كبير من نجوم الفن منهم إلهام شاهين ووفاء عامر ونشوى مصطفى وأحمد عبد العزيز وأحمد وفيق ومنال سلامة ، ومن المخرجين أنعام محمد على وعلى عبد الخالق وإيناس الدغيدى وعصام الشماع وعادل أديب، والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، والمنتج محمد فوزى، والمنتج محسن علم الدين، ومدير التصوير سمير فرج.

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