شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ناعيا طلعت زكريا: "أطيب قلب وأخف دم وأجدع بنى آدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم أحمد حلمى، الفنان طلعت زكريا، بكلمات مؤثرة عبر حسابه على انستجرام، وكتب حلمى، قائلا:"رحمة الله عليك يا طلعت يازكريا يا اطيب قلب واخف دم واجدع بنى آدم ربنا يصبر أسرتك وأهلك وحبابيك واصحابك على فراقك المؤلم ويديهم الصبر والسلوان الله يرحمك و في الجنة ونعيمها يارب".

وشيعت جنازة طلعت زكريا، اليوم الأربعاء، من مسجد العمرى بالإسكندرية - مسقط رأسه - وشارك فى تشييع الجنازة نقيب الممثلين أشرف زكى والنجم أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد والفنان أحمد رزق وآخرون.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى عصر أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان العزاء فيه مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.