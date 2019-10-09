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شكرا لقرائتكم خبر عن نجومLittle Monsters على السجادة الحمراء بالعرض الأول فى نيويورك ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس نجمة الأوسكار الشهيرة لوبيتا نيونجو العرض الأول لفيلمها الجديد " Little Monsters " والذي أقيم في مسرح AMC Lincoln Square بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما حضر عرض الفيلم بصحبة نيونجو النجم العالمي الكسندر اينجلند ، كذلك الكاتب والمخرج آبي فورسيذي والمنتج جودي ماترسون.
وحسب موقع " جاست جيرد " أن فيلم " Little Monsters " سيعرض بدور السينما لليلة واحدة فقط ، وسيبدأ البث على موقع هولو يوم الجمعة المقبل " 11 أكتوبر ".
تدور أحداث الفيلم حول موسيقي يتعاون مع معلمة ومجموعة صبية ليقوموا بحماية الاطفال من هجوم مفاجئ من قبل الزومبي.
يذكر أن الفيلم عرض بعدد من المهرجانات العالمية و من ابرزها : " Sundance Film Festival " و " Imagine Film Festival " و " Brussels International Fantastic Film Festival " ، و غيرهم .
من العرض الأول لفيلم Little Monsters (4)
من العرض الأول لفيلم Little Monsters (5)
من العرض الأول لفيلم Little Monsters (1)
من العرض الأول لفيلم Little Monsters (2)
من العرض الأول لفيلم Little Monsters (3)
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