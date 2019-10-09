شكرا لقرائتكم خبر عن نجومLittle Monsters على السجادة الحمراء بالعرض الأول فى نيويورك ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس نجمة الأوسكار الشهيرة لوبيتا نيونجو العرض الأول لفيلمها الجديد " Little Monsters " والذي أقيم في مسرح AMC Lincoln Square بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما حضر عرض الفيلم بصحبة نيونجو النجم العالمي الكسندر اينجلند ، كذلك الكاتب والمخرج آبي فورسيذي والمنتج جودي ماترسون.

وحسب موقع " جاست جيرد " أن فيلم " Little Monsters " سيعرض بدور السينما لليلة واحدة فقط ، وسيبدأ البث على موقع هولو يوم الجمعة المقبل " 11 أكتوبر ".

تدور أحداث الفيلم حول موسيقي يتعاون مع معلمة ومجموعة صبية ليقوموا بحماية الاطفال من هجوم مفاجئ من قبل الزومبي.

يذكر أن الفيلم عرض بعدد من المهرجانات العالمية و من ابرزها : " Sundance Film Festival " و " Imagine Film Festival " و " Brussels International Fantastic Film Festival " ، و غيرهم .



من العرض الأول لفيلم Little Monsters (4)

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من العرض الأول لفيلم Little Monsters (5)



من العرض الأول لفيلم Little Monsters (1)



من العرض الأول لفيلم Little Monsters (2)