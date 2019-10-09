الجمعة المقبل .."زاب ثروت" يشارك "كايروكي" في حفل المنارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة: تحت عنوان "إمبراطورية كايروكي 3"يستعد الفريق الغنائي بقيادة مؤسسه ومطربه أمير عيد لإحياء حفلًا يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر، في ساحة مركز المنارة بالتجمع الخامس. ويستضيف فريق كايروكي بالحفل المغني زاب ثروت والمنشد عبد الرحمن رشدي، و"الدي جيه" الشريف الذي يقدم أولى فقراته في الرابعة عصرا. وطرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكره للحجز إلكترونيا عبر إحدى المنصات، وتم تقسيمها إلى فئات 250 و450 جنيها. ويستعد فريق "كايروكي" لإحياء أول حفل له في باريس يوم 7 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم به أغاني ألبومه "أبناء البطة السودة"، ومنها "أنا الصوت"، "أنا السيجارة"، "هات لنا بالباقي لبنان"، "يا أبيض يا أسود"، بالإضافة إلى أغاني "كان لك معايا"، و"والله ما عايز غير كوباية شاي" و "كل حاجة بتعدي".

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