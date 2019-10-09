بالصور - الإسكندرية تودع الفنان طلعت زكريا في جنازة شعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

تصوير- حازم جودة

شيع المئات من أهالي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان طلعت زكريا، في جنازة شعبية خرجت عقب صلاة الظهر، من مسجد العمري بمنطقة كرموز ليواري الثري بمقابر العمود، غربي المحافظة.

ووصل جثمان "زكريا" إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز، قبل نحو نصف ساعة من صلاة الظهر، برفقة أسرته ونجليه "عمر" و"إيمي" التي دخلت في نوبة بكاء شديدة على والدهما.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في جنازة الفنان الراحل، أبرزهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومحمد لطفي، وإلهام شاهين، وبوسي شلبي، ورضا إدريس، وطارق عبد العزيز، وأحمد رزق، وأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد.

ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

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والفنان الراحل من مواليد 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وبدأ مشواره الفني في فترة الثمانينيات، ونال بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبوعلي، وسيد العاطفي، والتجربة الدنماركية" وغيرها.

وقدم مجموعة من المسرحيات، من بينها "دو ري مي فاصوليا، وبابا جاب موز" وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد.

وانتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

ونشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا تجمعها بوالدها الفنان الراحل.

وكتبت إيمي: "مع السلامة يا نور عينى. أشوفك قريب في الجنة. آه يا قلبى اللى بينزف من بعدك. ربنا يرحمك يا حبيبى، ويصبرنى على فراق حضنك. مش هقول كلمه بابا تانى. اللهم ثبته عند السؤال يا رب. هتوحشنى يا طاطا".