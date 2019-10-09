تراند اليوم : «طليق والدتها»..هنا الزاهد تقطع شهر العسل لحضور جنازة طلعت زكريا...

قطعت الفنانة المصرية هنا الزاهد إجازة شهر العسل مع الفنان أحمد فهمي، لحضور جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية.ونعت الفنانة هنا الزاهد الفنان الراحل طلعت زكريا، طليق والدتها، بكلمات حزينة ومؤثرة.ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة تجمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا وعلقت قائلة: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، وعايزة أقولك انك ربنا هيدخلك الجنه يااطيب خلق الله".وتابعت قائلة: "أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وانا معاك عمري ماقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول ما اعمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما".وأضافت: "فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي اعملي مطعم بالهنا والشفا وادتني 100جنية عشان تشجعني أطبخ، كنت دايما بتقولي انتي هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيط اليوم ده".واختتمت هنا كلماتها قائلة: "أنا عمري ماحسيت انك مش أبويا اللي مخلفني أنا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يازازي، نفسي ترجع وأقولك قد اية احنا بنحبك كلنا وأقولك انك أعظم ممثل انا بحبك أوي وماكونتش اعرف اني بحبك اوي كده ..هتوحشني ياأحن انسان عرفته في حياتي ..ارجو الدعاء".

يذكر أن الفنان طلعت زكريا وافته المنية أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 58 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة.