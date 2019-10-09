شاهد: السعودية داليا مبارك وزوجها الأمريكي يحتفلان بألبومها الجديد

احتفلت الفنانة السعودية داليا المبارك، مساء الثلاثاء، بإطلاق ألبومها المصغر الجديد بنظام ”ميني ألبوم“ في حفل نظمته شركة ”تيونز“ المنتجة للألبوم الذي جاء باسم ”في حياتك مستحيل“.
وشارك داليا المبارك الحفل زوجها رجل الأعمال الأمريكي الهيم ستاركس الذي ساندها خلال مراحل إطلاق الألبوم الغنائي الذي لحنه السعودي ياسر بوعلي والذي تم طرحه قبل أسبوعين على موقع ”يوتيوب”.
وحرصت الشركة المنتجة على إهداء داليا المبارك، ’’كعكة‘‘ تحمل صورتها بطريقة كرتونية لتتشابه مع الصورة ذاتها التي تضمنها الملصق الدعائي للميني ألبوم.
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