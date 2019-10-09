تعرضت الفنانة المصرية لبلبة، لموقف محرج حين تعثرت خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط في دورته الـ35. وأظهر مقطع فيديو الفنانة كادت تسقط على الأرض بسبب ذيل فستانها الطويل، إذ مرت بلحظات صعبة خلال خروجها من المسرح بسبب سوء التنظيم الذي شهده حفل الافتتاح.

وتدافع الجمهور لالتقاط الصور مع الفنانة التي لم تمنعهم من الالتفاف حولها والتقاط صور تذكارية معها، لكنها ظلت تردد: ’’خرجوني من هنا مشوني‘‘.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الفنانة لبلبة تتعرض لموقف محرج في حفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.