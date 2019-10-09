مفاجآت تجمع مشاهير الفن بالوطن العربي لأول مرة بموسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن فعاليات ”موسم الرياض“، الذي يُعد الحدث الأضخم في تاريخ الرياض.

أحمد عز

وتضمن جدول الفعاليات مفاجأة بظهور الفنان المصري أحمد عز، لأول مرة على المسرح، حيث يتم عرض مسرحية ”علاء الدين والعفريت“، التي تشاركه فيها الفنانة روبي، كما تشكل هذه المسرحية عودة قوية للفنان المصري محمد سعد، بعد غياب عن العروض المسرحية.

وسيتم عرض المسرحية على المسرح العربي بمدينة الرياض، وتستمر على مدار 4 أيام من 12 وحتى 15 ديسمبر المقبل.

أحمد مكي ومسرح مصر

من جهة أخرى، يُعيد ”موسم الرياض“ الفنان المصري أحمد مكي لتقديم شخصية ”حزلقوم“ مجددًا، وذلك من خلال مسرحية ”حزلقوم“، التي يستقبلها المسرح العربي بالرياض على مدار 4 أيام من يوم 27 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وستعرض فرقة مسرح مصر التي يرأسها الفنان المصري أشرف عبد الباقي عروضًا لمسرحية ”جريمة في المعادي“ من 24 وحتى 26 أكتوبر الجاري ، كما يشارك الفنان يحيى الفخراني بمسرحية ”الملك لير“ ومحمد هنيدي بعرض ”3 أيام في الساحل“.

وش أخبارك

فيما يشارك نجوم الكوميديا بالخليج في المسرحية الاجتماعية الكوميدية ”وش أخبارك“ وذلك من 20 وحتى 23 نوفمبر المقبل ، والعرض الآخر بعنوان ”ليلة زَفتّه“ ويتم عرضه من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.