معتصم النهار: لهذا السبب اعتذرت عن فيلم “عقد الخواجة” مع هيفاء وهبي

قال الممثل السوري معتصم النهار إنّه اعتذر عن المشاركة ببطولة فيلم “عقد الخواجة” إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وعن أسباب اعتذاره عن الفيلم قال : ” السبب الوحيد هو ضيق الوقت وعدم القدرة على تنسيق أوقات التصوير خصوصاً أنني بدأت تصوير الموسم الثاني من مسلسل ” ما فيي ” للمخرجة رشا شربتجي و إنتاج ” الصباح إخوان ” “.

وأضاف معتصم في حديثه لموقع ” سيدتي نت “: ” تصوير الفيلم تطلب تفرغي لمدة شهر ونصف ومنها فترة طويلة في جنوب أفريقيا للتصوير وهذا الموضوع مستحيل اذ أنني لا أستطيع أن أتغيب عن تصوير ” ما فيي ” كل هذا الوقت خصوصاً ان العرض سيبدأ في مطلع العام المقبل 2020 “.

وأوضح معتصم : ” حاولت التنسيق بشكل كبير وساعدتني شركة الصباح مشكورة ولكن أكثر مدة أستطيع الغياب فيها عن التصوير هي اثنا عشر يوماً وهو ما لا يمكن تنسيقه مع أوقات التصوير الفيلم “.

وتمنى معتصم التوفيق لأسرة الفيلم وقال : ” كل الشكر والتوفيق لأسرة الفيلم وفي مقدمتهم النجمة الصديقة هيفاء وهبي ومحمد وزيري والمخرج محمد حماقي وكل فريق عمل الفيلم “.

وعن الموسم الثاني من مسلسل ” ما فيي ” قال معتصم : ” الحمد الله الأمور تسير بشكل ممتاز وإنشاء الله نوفق بتقديم جزءٍ ثانٍ يسعد الجمهور ويحقق تطلعاتهم ” .

يشار إلى أن معتصم سيكون حاضراً في الموسم الرمضاني المقبل برفقة النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا بمسلسل ” من الآخر ” وهو من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا وإنتاج شركة ” الصباح إخوان ” .