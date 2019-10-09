شاهد.. أحمد حلمي ينعى الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد حلمي بكلمات مؤثرة، الفنان الراحل طلعت زكريا الذي توفي أمس الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل علي إثرها إلى المستشفى وفارق الحياة هناك.
كتب حلمي عبر حسابه بموقع التدوينات
يذكر أنه تم تشييع جثمان الراحل طلعت زكريا، من مسجد العمرى بالإسكندرية، وسوف تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء مساء يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.
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