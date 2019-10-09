70 ألف دولار اليوم بمهرجان الإسكندرية السينمائي

يعرض في الرابعة عصر اليوم فيلم الافتتاح الإسباني "٧٠ ألف دولار" في الرابعة عصر اليوم بفندق إسترن، بطولة هوجو سيلفا، وإيما سواريز، وناتالي بوزا، ودانيل بيريز برادا وتصوير أوناكس مينديا ومن إخراج كولدو سيرا، ويعقبه ندوة تكريم بطل العمل الفنان الإسباني هوجو سيلفا، وتكريم مخرج العمل كولدو سيرا.

ويتناول العمل قصة فتاة يائسة تدعى "راكيل" وهى

تحتاج لمبلغ من المال قدره 35000 يورو، وأملها الأخير هو قرض من البنك، وفي يوم استلامها المبلغ ستحدث المفاجآت.

يذكر أن المخرج كولدو سيرا هو مخرج إسباني تخرج من كلية الفنون الجميلة، وقام بإخراج العديد من الأفلام القصيرة التي حصلت على جوائز في عدة مهرجانات متوسطة

مثل جائزة أفضل فيلم أوروبي رائع قصير في مهرجان امستردام للأفلام الرائعة وغيرها، وهذا بالإضافة إلى إخراجه للعديد من المسلسلات و3 أفلام روائية طويلة آخرها "70 ألف دولار".

والفنان هوجو سيلفا درس الفنون المسرحية والغناء، بدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام منها "الملكات" عام 2005 وساندمان عام 2007 و"يجب أن نتحدث" عام 2013 و"الأصم" عام 2019 و غيرها، كما شارك في مسلسلات عديدة.