الثقافة تحتفل بمرور 31 عامًا على افتتاح دار الأوبرا المصرية

تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الأوبرا المصرية، وذلك على مدار ليلتين متصلتين يقامان فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 10 ، 11 أكتوبر على المسرح الكبير، حيث تكرم الدكتورة إايناس عبدالدايم 12 شخصية ساهمت فى إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورًا هامًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر .



قال الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا إن وزير الثقافة تكرم كل من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا

والباليه الأسبق، السوبرانو إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم أوبرا القاهرة ، المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى، الباليرينا لمياء زايد، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الإنشاد الدينى، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث، السوبرانو نيفين علوبة، عازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدى رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، المايسترو مصطفى ناجى رئيس الأوبرا الأسبق، وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة .

وأضاف رئيس الأوبرا أن الحفلين من إخراج جيهان مرسى ويضمّان بانوراما من الفنون الراقية التى تختص الأوبرا بتقديمها وتشمل فقرات للغناء الأوبرالى، الباليه والموسيقى العربية ويتخللها أفلام وثائقية تروى تاريخ الأوبرا القديمة والجديدة ويصاحبهما معرضاً للفنون التشكيلية تحت عنوان فى حب الأوبرا يضم أكثر من 100 عمل فني متنوع تتناول فنون الأوبرا المختلفة برؤية خاصة وذلك بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير .



يشار أن برنامج الحفلين يتضمن فاصلين بمصاحبة الأوركسترا والكورال الاحتفالى بقيادة المايسترو ناير ناجى تقدم خلال الأول فرقة أوبرا القاهرة مقتطفات من أشهر المسرحيات الغنائية والأوبرات العالمية منها صوت الموسيقى - كاروسيل لـ ريتشارد روجرز ، صدفة

جميلة لـ ساي كولمان، شبح الأوبرا لـ أندرو لويد فيبر ، سيدتى الجميلة لـ فريدريك لوفيه، صلاة صقلية - قوة القدر لـ جوزيبى فيردى إلى جانب عدد من الأعمال النابوليتانية منها أنت يا من لاتبكي لـ إرنستو دى كورتيس، سانتا لوتشيا لـ تيودور كوتراو، دويتو قل فقط أنى أحبها لـ رودولفو فالفو ، وديتو ياشمسي لـ إدواردو دى كابوا أداء عماد عادل ، ليلي إبراهيم ، جاكلين رفيق، إلهامي أمين، دينا إسكندر ، مني رفلة، هشام الجندي، عبدالوهاب السيد، وليد كريم، جولي فيظي، رضا الوكيل، إيمان مصطفي وعمرو مدحت، كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل مشاهد من باليهى بحيرة البجع لـ تشيكوفسكى وزوربا لـ ميكس ثيودوراكيس .

أما الفاصل الثانى يضم نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى منها مضناك، قلبى دليلى، شباكنا ستايرة حرير، أعز الناس، ضحك ولعب وجد وحب، لحن الوفا، العيون السود، أغداً ألقاك ، يوم جديد إلى جانب تتر مسلسل العائلة ولحن امرأة من زمن الحب .. أداء إيمان عبدالغنى، أحمد عفت، مى فاروق والطفلتين كنزى تركى ووفاء عماد .