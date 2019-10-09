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بالصورة.. إغماء إيمي طلعت زكريا أثناء تشييع جنازة والدها

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 انهارت الفنانة إيمى طلعت زكريا وتعرضت للإغماء لحظة فراق والدها أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمرى بالإسكندرية، وساندتها لبعض الفتيات واستكملوا طريقهم إلى المقابر.

وحرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جثمان

الراحل من بينهم الفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي ونقيب الممثلين أشرف زكي، وأيضًا الفنانة إلهام شاهين، أحمد رزق، وفاء عامر، محمود قابيل، بوسي شلبي، محمد لطفى، طارق عبدالعزيز.
 يذكر أن طلعت زكريا توفي يوم أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ58 عامًا بعد تعرضه إلى وعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى ليتوفي هناك، وسوف تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء مساء يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

 

 

 

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