صور.. بوسي شلبي وإلهام شاهين ونجوم الفن في جنازة الراحل طلعت زكريا

حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا، من مسجد العمرى بالإسكندرية، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، وفاء عامر، محمود قابيل، بوسي شلبي، محمد لطفى، طارق عبد العزيز على، حيث تركوا فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى

الذى افتتح أمس الثلاثاء من أجل حضور الجنازة.قد شيعت جنازة الفنان الراحل إلي مقابر العائلة بالإسكندرية، منذ قليل، بحضور ابنيه عمر وإيمى طلعت زكريا وباقي أفراد أسرته، و هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، و أشرف زكى نقيب الممثلين، وعدد أخر من نجوم الفن.يذكر أن طلعت زكريا توفي يوم أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ58 عامًا بعد تعرضه إلى وعكة صحية نُقل علي إثرها إلى المستشفى ليتوفي هناك، وسوف تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء مساء يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.