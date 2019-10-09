خاص الفن- سيدريك حداد: "سندعم الصناعة اللبنانية وسعيد بتعاوني مع سميرة سعيد"خاص بالصور-...

ميرنا وليد - بيروت - اشار خبير الموضة ​سيدريك حداد​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انه يعمل حاليا على التعاون لاطلاق ماركة جمالية جديدة لبنانية والهدف منها التركيز على الصناعة اللبنانية 100 % مؤكدا ان الاشخاص الحرفيين بشكل كامل الذين يعملون بالصناعة اللبنانية هم المسؤلين عنها ، وهي تتمتع بكل المواصفات التي تهم المرأة من حيث الشكل والسعر والاستعمال بأوقات ومناسبات مختلفة وهي ايضا تتابع الموضة المتداولة الحديثة.

وعلى صعيد التعاون مع الفنانين والفنانات اشار سيدريك الى انه يتابع التعاون مع الفنانة سميرة سعيد من خلال مشاركتها في برنامج ذا فويس بهذا الموسم وسعيد جدا بهذا اللقاء بسميرة المعروفة بذوقها الرفيع، ويتعاون مع سيرين عبد النور مؤكدا انها ستعلن تفاصيل مشروعها قريبا ، ومع شيرين عبد الوهاب، كما يتابع التجدد بالتعاون مع الفنان وائل كفوري وعدد كبير من الفنانين والفنانات.