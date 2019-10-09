خاص بالصور- تشييع جنازة طلعت زكريا بمشاركة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأحمد رزق

ميرنا وليد - بيروت - شُيعت بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء جنازة الممثل المصري ​طلعت زكريا​ من مسجد العمري بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية – مسقط رأسه، وشارك فى تشييع الجنازة أبنائه عمر وايمي وأيضاً الممثل المصري ​أحمد فهمي​ والممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ ووالدتها شيرين المنزلاوي طليقة الراحل، إضافة إلى الممثلين المصريين أشرف زكي و​أحمد رزق​.

وتوفي طلعت زكريا ظهر أمس الثلاثاء عن عمر 59 عاماً بعد صراع مع المرض، اذ أصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه في السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.

يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 في الإسكندرية ، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وله العديد من الاعمال السينمائية الناجحة منها "طباخ الريس، ابو علي ، سيد العاطفي ، حرمية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز".