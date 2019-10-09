خاص الفن- إيهاب شعبان من سلافة معمار الى دانييلا رحمة

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل السوري ايهاب شعبان تصوير مشاهده ضمن مسلسل العودة والذي تلعب بطولته الممثلة دانييلا رحمة والممثل نيكولا معوض، وعلم موقع الخليج 365 ان ايهاب شعبان تجمعه مشاهد عديدة مع دانييلا وقصة مؤثرة وصوّر يوم امس مشاهد من اقوى مشاهد المسلسل وتجمعهما الكثير من المشاهد المؤثرة خلال هذا المسلسل.
يعد الممثل السوري إيهاب شعبان من المواهب الشابة البارزة هذا العام في الدراما السورية، إذ أدى دوراً هاماً ومفصلياً في مسلسل "مسافة أمان" مع المخرج الليث حجو.
شعبان أكد لموقع "الفن" أن معظم مشاهده جمعته مع الممثلة سلافة معمار، الأمر الذي أشعره بالحماس والخوف والسعادة في وقت واحد.
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