ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة ​جيسي عبدو​ عن اصداء مسلسل لا قبلك ولا بعدك الذي يعرض حاليا وفي حديث خاص مع موقع الخليج 365 قالت جيسي: "بعد مرور خمس حلقات تقريبا على المسلسل لمست اصداء جيدة جدا واسمع دائما تعليقات جميلة بأن المسلسل خفيف واقعي وقريب للناس ولذوقهم ، والمشروع بشكل عام كان رائع بالنسبة لي، ويتبقى لي ايام قليلة وانتهي من تصوير المشاهد كلها". وتابعت جيسي: "عرض علي مشروعين جديدين اعتذت عن واحد منهما بسبب الوقت والثاني نتفاوض حاليا على معرفة التفاصيل لنأخذ القرار المناسب قريبا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- جيسي عبدو تعلّق على "لا قبلك ولا بعدك" وتكشف عن تحضيراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.