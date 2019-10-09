فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصور .. أوائل النجوم الحاضرين تشييع جثمان صاحب البهجة ” طلعت زكريا”

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شيع محبو الفنان الراحل طلعت زكريا وأفراد عائلته جثمانه، من مسجد “العمري اللبان” بالإسكندرية، بعد صلاة الظهر.

طلعت

طلعت

ايمي طلعت

ايمي طلعت

ايمي طلعت

ايمي طلعت

حضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين، وأحمد رزق، وأحمد فهمي، والفنانات إلهام شاهين، ووفاء عامر، وهنا الزاهد، والإعلامية بوسي شلبي.

طلعت

طلعت

طلعت

Advertisements

طلعت

طلعت

طلعت

طلعت

طلعت

طلعت

طلعت

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض، وتقام جنازته الأربعاء، من مسجد “العمري” في حي العطارين من مدينة الإسكندرية.

وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصويره فيلم بعنوان “بعد الخميس”، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.

ويجسد زكريا في أحداث الفيلم شخصية محاسب نصاب لديه شركة ينصب من خلالها.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا