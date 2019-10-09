تراند اليوم : بالصور .. أوائل النجوم الحاضرين تشييع جثمان صاحب البهجة ” طلعت زكريا”

شيع محبو الفنان الراحل طلعت زكريا وأفراد عائلته جثمانه، من مسجد “العمري اللبان” بالإسكندرية، بعد صلاة الظهر.

حضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين، وأحمد رزق، وأحمد فهمي، والفنانات إلهام شاهين، ووفاء عامر، وهنا الزاهد، والإعلامية بوسي شلبي.

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يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض، وتقام جنازته الأربعاء، من مسجد “العمري” في حي العطارين من مدينة الإسكندرية.

وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصويره فيلم بعنوان “بعد الخميس”، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.

ويجسد زكريا في أحداث الفيلم شخصية محاسب نصاب لديه شركة ينصب من خلالها.