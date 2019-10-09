تراند اليوم : محمد فراج : عرض “الممر” هيفضل في تاريخ السينما المصرية

كتب – الخليج 365

علّق الفنان محمد فراج على عرض فيلم “الممر”، على شاشة بعض القنوات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، موضحًا أنه فخور بمشاركته في فيلم عظيم مثل “الممر”.

أوضح فراج عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، أنه فخور بالفيلم لأسباب كثيرة، أهمها أنه كان جزءًا من عمل عظيم يحكي تاريخ أبطالنا المصريين، كاتبًا: “طول عمرنا من وإحنا صغيرين فى المناسبات بنشوف أفلام خاصة بكل مناسبة بتتعرض كل سنة في نفس الوقت وكنا بنبقى حافظينها ومع ذلك بنستناها”.

تابع: “عمر ساعتها ما جه على بالى إني هكون مشارك فى عمل من دول ولما مثلت فى (الممر) حسيت بفخر كبير جدا لأسباب كتير، أولهم إني كنت جزء من فيلم عظيم زي ده بيحكي تاريخ أبطال مصريين زي ما المفروض يتحكي وهيفضل محفور في تاريخ السينما المصرية وأجيال كتير بعدينا هتشوفه.. أتمنى تستمتعوا بمشاهدته زي ما أنا وكل صناع الفيلم استمتعنا قوي قوي بالشغل فيه”.

يعرض فيلم “الممر”، في ذكرى انتصار 6 أكتوبر، على قناة ON E يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 10 مساء، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر. أيضًا تعرض قناة dmc الفيلم يوم الجمعة 11 أكتوبر في تمام الساعة 11 مساء، على أن يعاد يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.

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يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.