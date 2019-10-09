تراند اليوم : بالفيديو .. إياد نصار يهاجم الشامتين في وفاة طلعت زكريا :إزاي عايشين بكم الكره ده

تعرض الفنان طلعت زكريا لحملات هجوم كثيرة بسبب مواقفه السياسية منذ ثورة يناير وحتى بعد وفاته، حيث شمت البعض في وفاته أمس، ورفضوا الترحم عليه بل وأساءوا إليه بسبب معارضته للثورات العربية.

دافع الفنان إياد نصار عن زميله الراحل الفنان، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي أمس، الاثنين، ببرنامج “كل يوم”، على قناة ON E، موضحًا أن ما كُتب ضد “زكريا” يدل على مدى الانحطاط الإنساني الذي وصل له هؤلاء الأشخاص، قائلا: “رحمة الله على طلعت زكريا.. هؤلاء الأشخاص اللي قالو عنه الكلام ده فقدوا كل معاني الإنسانية”.

تابع: “مش عارف ازاي ممكن حد يعيش بكم الكره ده اللي موجود جواه.. الانسان بيولد عنده شعور خوف وحب إنما الكره ده شيء بتتعلمه وتعلمه لنفسك وده شيء بيأكل البني آدم من جوه”.

كان الفنان طلعت زكريا قد تعاقد مؤخرا على فيلم جديد بعنوان “الخوذة” والذي يجمعه بابنته إيمي ويعود من خلاله للسينما بعد أخر أفلامه “حليمو أسطورة الشواطئ” عام 2017، لكنه توفي قبل بدء التصوير بأيام.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ”، وشاركه البطولة دينا، ريم البارودي، أمينة، بيومي فؤاد، نرمين ماهر.