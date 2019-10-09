تراند اليوم : محمد التاجي يهاجم رضوي الشربييني لهذا السبب :بتهد كيان الأسرة

انتقد الفنان محمد التاجي برامج المرأة التي تبث على أغلب القنوات المصرية، لا سيما برنامج “هي وبس” الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة “cbc سفرة”، موضحًا أن هدفها هدم ثوابت المجتمع بين الرجال والنساء.

أوضح التاجي خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على facebook، أن هذه البرامج تمهد لحرب أهلية بين الرجال والنساء، مهاجمًا الإعلامية رضوى الشربيني وما تقدمه في برنامجها، قائلا: “دي بتهد دعائم الأسرة.. طب انتي ست فشلتي في جوازك وأنتي أكيد السبب لأنك لو مراتي أنا كنت طلقتك من تاني يوم.. أنا لا اتحمل واحدة ست تتكلم معايا بالشكل ده”.

تابع: “ليه سايبين رضوى دي تبرطع وتقول اطلقي واعملي وسوي .. انا مبشاهدش برنامجها الحمد لله.. لكن أنا كل اللي بيوصلني عن البرامج دي منها، ودلوقت الستات اتقوت وفعلا كل واحدة طالعه تعمل كوميكس على الراجل وتقل من قيمته.. انتوا عايزين مجتمع يقام على ايه بالظبط؟! إن الراجل يبقا دلدول في إيد الست!! احنا مش هنبقا كده وتحملوا بقا نسب الطلاق العالية اللي بتحصل”.

أضاف: “مفيش راجل يتحمل على نفسه إن واحدة ست تهزأ فيه.. والله العظيم عيب أنتم بتهدوا كيان المجتمع المصري بالشكل ده.. كل محطة تليفزيون عامله برنامج للستات عشان يطلعوا يتريقوا على الرجالة وتقول إحنا مظاليم.. انتوا فين المظاليم؟!.. انا لو بنتي لقتها محترمتش جوزها اقسم بربي لاقوم عليها أنا مش هخليه هو اللي يقوم عليها يعدلها.. لأن هو كمان بيحترمها.. الراجل بيحترم مراته”.

يشار إلى أن رضوى الشربيني، قدمت برنامج “هي وبس” عبر قناة‎ cbc ‎سفرة، لمدة 3 مواسم ‏متتالية، ‏وحققت ‏من ‏خلاله ‏انتشارًا كبيرًا، لا سيما بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ‏تصريحاتها ‏في بعض ‏الحلقات، وبدأ ‏مؤخرًا عرض ‏الموسم الرابع على قناة‎ cbc sofra.‎‏