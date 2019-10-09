- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - احتفل الفنان المصري ” عمرو دياب ” يوم أمس الثلاثاء بعيد ميلاده ال 58 في حفل خاص والذي كان برعاية وتنظيم الفنانة ” دينا الشربيني ” .
وشارك عدد من نجوم الوسط الفني والأصدقاء المقربين لعمرو دياب الاحتفال بعيد ميلاده .
وجاء من أبرز النجوم كلا من الفنانة آيتن عامر والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي والفنان محمد لطفي والفنانة هنا شيحة والفنانة ياسمين رئيس .
وحضر أيضا المطرب خالد سليم والفنانة نسرين إمام وزوجها المنتج تامر مرسي والفنانة نجلاء بدر والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش .
واحتفل المتواجديون في الحفل بعيد ميلاد الهضبة على مجموعة من أغانيه الحديثة والقديمة منها : ” بحبه و يوم تلات و جمع حبايبك و يلوموني ” وغيرها من الأغاني التي تراقص عليها الحضور .
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ” عمرو دياب ” برعاية دينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.