شاهد .. الحرم الإبراهيمي يتحول إلى كنيس يهودي بمئات المستوطنين

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - شهد مسجد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل مساء أمس الثلاثاء اقتحام مئات المستوطنين له وسط حماية أمنية مشددة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي .
ويأتي ذلك ضمن احتفالاتهم بما يسمى ” عيد الغفران ” حيث قاموا بتحويل المسجد الإبراهيمي إلى كنيس يهودي من خلال إقامة صلواتهم وتأدية طقوسهم التلمودية .
وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بطرد حراس المسجد الإبراهيمي لتمكين المستوطنين من الدخول وإقامة شعائهم الدينية .
وعلى جانب آخر من احتفالاتهم بعيد الغفران اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء .
حيث فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية وسط قيود مشددة فرضتها على دخول الفلسطينيين للمسجد .
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن أكثر من 70 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى معظمهم يرتدون زيا أبيض خاصا بالعيد ونظموا جولات استفزازية في باحاته .
واقتحم أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية مصلى باب الرحمة شرق الأقصى ودنسه بحذائه وشرع بتصوير المصلين بداخله وكل زوايا المصلى .
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