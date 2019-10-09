ريم مصطفى تنضم لـ«شديد الخطورة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية الشابة ريم مصطفى إلى أبطال مسلسل “شديد الخطورة”، والذي يشارك في بطولته أحمد العوضى، ويقوم على إنتاج العمل شركة “سينرجى”، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الـ 7 حلقات، وهى المرة الأولى فى الدراما المصرية، حيث من المقررعرضه على منصة watch it ، أسوة بالمنصات العالمية .

وكانت شركة س”سينرجى” قد أبرمت التعاقد مع كل من أحمد العوضى، وريم مصطفى، والفنان القدير رياض الخولى، والفنان القدير هادى الجيار، والفنان حمزة العيلى، والفنان الشاب حسنى شتا، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة بعد اكتمال كافة التفاصيل.

والجدير بالذكر أن مسلسل “شديد الخطورة” يعد أول إنتاج مصرى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات من المقرر عرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر القادم 2019، وهى سابقة الأولى من نوعها فى عالم الدراما التليفزيونية، وبطولة أحمد العوضى، ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، حسنى شتا، ححمزة العيلى، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على.