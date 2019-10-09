شقيقة دينا هارون تحيي ذكرى رحيلها بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية تولاي هارون، الذكرى الأولى لرحيل شقيقتها الفنانة دينا هارون والتي رحلت عن عالمنا العام الماضي بعد خضوعها لجراحة.

تولاي هارون، قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك: “متل هاليوم ودعتك وكسرتيني متل هاليوم خسرتك وخسرت حسك بالدنيا متل هاليوم ماعاد عندي أخت”.

وأضافت: “دينا انتِ بمكان أحسن من هالدنيا. كل يوم بشتقلك أكتر من اليوم اللي قبله. ياحبيبة قلبي اشتقتلك كتير وبحبك كتير”.

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يذكر أن الفنانة دينا هارون، رحلت عن عالمنا بعد خضوعها لجراحة بإحدى المستشفيات الخاصة ببيروت.

وكانت الفنانة السورية شكران مرتجى، قد أحببت ذكرى رحيل الفنانة دينا هارون بصورة من أمام قبرها وعلقت عليها قائلة: “اليوم مرق سنة ع فراق الغالية الحبيبة أم كرم دينا هارون الله يرحمها ويسامحها ويسكنها فسيح جناته ويصبر تولاي حبيبتي. الفاتحة والدعاء والرجاء احترام حرمة الموت لا تعليق خارج عن الأدب”.ز

وأضافت: “زرتها أول الصيف الصورة أنا موجودة فيها لقول الوفى مو كلام فعل الله يرحمك حبيبتي”.