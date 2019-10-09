هاني العمري يطلق “أول شب” بحضور سياسي، فني وإعلامي

إحتفلت شركة مدانات ميديا برودكشن بإطلاق الفنان هاني العمري أغنية “أول شب” حيث أقامت حفل عشاء وسهرة فنيّة في Jardan D’amor Aley .

وحضر الحفل سعادة النائب رولا الطبش، اللايدي مادونا، الفنان سعد حمدان، وجوه إجتماعية عسكريّة ودبلوماسية إضافة إلى أهل الصحافة والإعلام.

ومع النشيد الوطني اللبناني، إفتتح الزميل محمد شعيب الحفل ورحّب بالحضور متحدّثاً عن أغنية “أول شب” الذي كتبها الشاعر علي المولى، لحّنها جاد القطريب ووزّعها جيمي حداد.

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كما تحدّث السيد طارق مدانات صاحب شركة ” مدانات ميديا برودكشن ” عن التعاون بينه وبين الفنان هاني العمري والذي بدأ في أغنية ” مسكون ” مؤكّداً إلى أن هذا التعاون مستمرّ واعداً بالمزيد من النجاحات والأعمال الفنيّة .

وبدوره، إستهلّ الفنان هاني العمري وجوده على المسرح موجّها الشكر إلى كل شخص ساهم في هذا العمل، كما وجّه الشكر إلى أهل الصحافة والإعلام الذين مازالوا يرافقوه خلال مسيرته الفنيّة الطويلة.

وأشار هاني أنه يتناول موضوعاً جريئاً في أغنيته “أول شب” معتبراً أنها أغنية واقعية تحاكي حال كل شخص يقع في حب شخص آخر.

وبعدها، قدّم العمري على المسرح وأمام الحضور “أول شب” التي لاقت تفاعلاً كبيراً بينهم وطلبوا منه أن يعيد غناءها ليقدّم من بعدها عدداً من أجمل أغانيه.

وعلى وقع أغنية “مبروك ” قطع العمري وضيوفه قالب الحلوى محتفلاً بإطلاق هذا العمل آملاً أن ينال إعجاب الجمهور.